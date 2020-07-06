الجيش الإيراني: قادرون علی صنع أجهزة محاکاة الطائرات الحربیة وغیرها

2020/07/06 | 12:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن قائد القوة الجوية للجيش الايراني العميد عزيز نصيرزادة، الاثنين، أن هذه القوة قادرة على صنع أجهزة محاكاة مختلفة لأنواع الطائرات الحربية وغيرها، معربا عن الاستعداد لتلبية حاجات شركات الطيران في هذا المجال في حال حصول الدعم الكافي.وفي مراسم الكشف اليوم الاثنين عن جهاز محاكاة لطائرة النقل (إليوشن) أوضح العميد نصيرزادة، أن “اسطول […]

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