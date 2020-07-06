تحطيم كولومبس.. اعادة تقييم العنصرية الغربية

2020/07/06 | 12:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار عبد الغفار السامرائي لم تقف ردود الفعل على موت الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد اختناقا، بعدما ضغط شرطي أبيض مطولا على رقبته في مدينة مينيابوليس، عند التظاهرات الكبيرة والغاضبة التي شهدتها العديد من المدن الامريكية ، فتحولت الى حملة دولية واسعة ضد العنصرية وعنف الشرطة سواء في الولايات المتحدة او غيرها من الدول.[…]

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