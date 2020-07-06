المباشرة بأنشاء ثلاث مستشفيات للحجر الصحي في محافظة ذي قار

2020/07/06 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قارباشرت شركة نفط ذي قار بأنشاء ثلاث مستشفيات للحجر الصحي في اقضية سوق الشيوخ والشطرة والرفاعي وبسعة إجمالية تصل الى 150 سرير.وقال مدير عام نفط ذي قار علي خضير العبودي في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه وتنفيذا لتوجيهات وزير النفط باشرت كوادر نفط ذي قار بأنشاء ثلاث مستشفيات للحجر الصحي […]

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