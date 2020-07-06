التربية النيابية تكشف عن مصير العام الدراسي المقبل

2020/07/06 | 12:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الاحد، عن مصير العام الدراسي المقبل، فيما اكدت انه لا يمكن وضع خطة دراسية في الوقت الراهن.وقال عضو اللجنة رعد المكصوصي، اليوم الاثنين، أنه ” في حال استمرار الحظر الشامل وتعليمات خلية الازمة فان العام الدراسي المقبل سيكون اما الاعتماد على الدراسة الالكترونية او الاستمرار بتأجيل لحين صدور […]

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