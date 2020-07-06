حملة بايدن : ترامب مهمل ومثير للانقسام في البلاد

2020/07/06 | 12:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة … اكدت حملة بايدن الانتخابية في بيان لها ان الولايات المتحدة تعاني من رئيس مثير للانقسامات ، ولايهتم بشيء سوى مكاسبه الخاصة ومصلحته الشخصية .ونقلت شبكة سي أن ان الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن بيان الحملة قولها إن ” الولايات المتحدة تدفع ثمنا باهضا بسبب وجود رئيس مهمل ولايهتم […]

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