2020/07/06 | 12:23 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / ترجمة … اكدت حملة بايدن الانتخابية في بيان لها ان الولايات المتحدة تعاني من رئيس مثير للانقسامات ، ولايهتم بشيء سوى مكاسبه الخاصة ومصلحته الشخصية .
ونقلت شبكة سي أن ان الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن بيان الحملة قولها إن ” الولايات المتحدة تدفع ثمنا باهضا بسبب وجود رئيس مهمل ولايهتم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة بايدن : ترامب مهمل ومثير للانقسام في البلاد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونقلت شبكة سي أن ان الامريكية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن بيان الحملة قولها إن ” الولايات المتحدة تدفع ثمنا باهضا بسبب وجود رئيس مهمل ولايهتم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حملة بايدن : ترامب مهمل ومثير للانقسام في البلاد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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