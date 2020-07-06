بعد واشنطن.. الكاظمي يزور أوروبا لإجراء مباحثات امنية واقتصادية

2020/07/06 | 12:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، اليوم الاثنين، عن زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إلى دول أوروبية بعد زيارة مقررة إلى واشنطن.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيتوجه في زيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد رفيع المستوى، لإستكمال الحوار الستراتيجي وجدولة إنسحاب الجيش الأمريكي من الأراضي العراقية".

وأضاف الفايز، أن "الزيارة لم يحدد موعدها، إلا أنها ستأتي ضمن جدول زيارات لرئيس الوزراء ستحدد لاحقاً الى دول المنطقة وبعض دول الإتحاد الأوروبي، لتعزيز الثقة والتعاون الاقتصادي والأمني بين بغداد ودول العالم".

وأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، في وقت سابق أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور واشنطن شهر تموز الحالي، لاستكمال الحوار الستراتيجيّ بين العراق وأمريكا.

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