المثنى تسجل أول حالة وفاة بكورونا في صفوف ملاكاتها الصحية

2020/07/06 | 12:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [المثنى-اين]سجلت دائرة صحة محافظة المثنى، الإثنين، اول حالة وفاة في صفوف كوادرها التمريضية في المحافظة.

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