توقيف شخص تجاوز على الملاكات الطبية في مستشفى اليرموك

2020/07/06 | 12:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أوقفت محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة إستئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية شخصا لقيامه بالاعتداء على الكوادر الطبية في مستشفى اليرموك.

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