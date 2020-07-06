الازمة النيابية : لم نصل إلى مرحلة التعايش مع كورونا

2020/07/06 | 12:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد خلية الازمة النيابية، اليوم الاثنين، ان العراق لم يصل الى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا.

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