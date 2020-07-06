2020/07/06 | 12:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء جتو صالح يتسلم مهام وكيل وزارة الداخلية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 12:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء جتو صالح يتسلم مهام وكيل وزارة الداخلية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء جتو صالح يتسلم مهام وكيل وزارة الداخلية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).