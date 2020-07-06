مستثمر : فسخ عقد “تكسي بغداد” من طرف واحد اجراء تعسفي وغير قانوني

2020/07/06 | 12:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعتبر مستثمر عقد شركة النقل الخاص “تكسي بغداد”، أن فسخ العقد مع الشركة من قبل وزارة النقل ومن طرف واحد”إجراء تعسفي” وغير قانوني، داعياً إلى إعادة النظر بالقرار.وقال المستثمر، في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، إن “وكيل وزير النقل سلمان البهادلي أصدر أمراً بفسخ العقد المبرم مع شركة تكسي بغداد”.[…]

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