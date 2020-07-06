حكومة الوفاق الليبية تتهم طيرانا أجنبيا بقصف قاعدة الوطية الجوية

2020/07/06 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تعترف بها الأمم المتحدة، الأحد “طيرانا أجنبيا”، بقصف قاعدة الوطية الجوية الواقعة على مسافة 140 كلم جنوب غرب طرابلس، من دون أن تقدم تفاصيل عن الطائرات التي شنت الهجوم وماهية الأهداف.وقال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني العقيد صلاح النمروش في بيان: “قصف لقاعدة الوطية الجوية ليلة البارحة […]

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