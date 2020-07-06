دولة القانون تشن هجوماً على مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي

2020/07/06 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر القيادي في دولة القانون خلف عبد الصمد، الاثنين، مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي فاقد للشرعية من قبل البرلمان اتخذ قرارا غير مستند للقانون.وقال عبد الصمد في تغريدة على تويتر ان “مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي الفاقد للشرعية من قبل البرلمان اتخذ قرارا غير مستند للقانون و دون وجود اسباب موجبة و دون الاخذ […]

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