مستشار رئيس الوزراء السابق: اسرى حرب 1991 يستحقون الراتب التقاعدي

2020/07/06 | 12:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اكدت النائب السابق، باسمة الساعدي، ان اسرى حرب الـ 91، مشمولون بالامر الديواني 107، ولهم الحق بالحصول على حقوقهم التقاعدية.وقالت الساعدي اليوم الاثنين، ان “اسرى حرب الـ91، والتي تعرف بحرب “الكويت”، مشمولون بالفقرة 12 من الامر الديواني 107، مع اقرانهم الجرحى ومعاقين الجيش السابق وغيرهم”.واوضحت، انه “حسب المعايير الدولية هم اسرى، ولا يخدمون […]

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