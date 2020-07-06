2020/07/06 | 12:33 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
اكد رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، أن ليونيل ميسي، سيعتزل في النادي.
وقال بارتوميو في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، عقب فوز برشلونة على فياريال: “تجديد ميسي؟ لن أعطي تفاصيل، لكن ليو قال مراراً إن حياته الكروية ستنتهي في برشلونة، نحن نركز بشدة على المنافسة في الدوري، ثم دوري أبطال أوروبا”.
وأضاف بشأن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس برشلونة: ميسي سيعتزل هنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، أن ليونيل ميسي، سيعتزل في النادي.
وقال بارتوميو في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، عقب فوز برشلونة على فياريال: “تجديد ميسي؟ لن أعطي تفاصيل، لكن ليو قال مراراً إن حياته الكروية ستنتهي في برشلونة، نحن نركز بشدة على المنافسة في الدوري، ثم دوري أبطال أوروبا”.
وأضاف بشأن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس برشلونة: ميسي سيعتزل هنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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