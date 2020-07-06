رئيس برشلونة: ميسي سيعتزل هنا

2020/07/06 | 12:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد رئيس نادي برشلونة، جوزيب ماريا بارتوميو، أن ليونيل ميسي، سيعتزل في النادي.وقال بارتوميو في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، عقب فوز برشلونة على فياريال: “تجديد ميسي؟ لن أعطي تفاصيل، لكن ليو قال مراراً إن حياته الكروية ستنتهي في برشلونة، نحن نركز بشدة على المنافسة في الدوري، ثم دوري أبطال أوروبا”.وأضاف بشأن […]

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