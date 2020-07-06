2020/07/06 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

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الكعبي ينتقد انقطاع التيار الكهربائي ويدعو للإسراع بحل المشكلة: كيف يلتزم المواطن بالحظر!

يتبع.



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بغداد اليوم- خاص

أعلن حزب ’’توركمان’’، الاثنين (06 تموز 2020)، رفض عودة أي قوة غير تابعة للحكومة الاتحادية، إلى محافظة كركوك، بشكل قاطع.

وقال نائب رئيس الحزب، أيلي نبيل بكر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحديث عن ا

بغداد اليوم- بغداد

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الاثنين (06 تموز 2020)، بعقد جلسة برلمانية طارئة لبحث ومناقشة الخروقات ’’التركية والامريكية’’.

وقال البعيجي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "موقف

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين (06 تموز 2020)، رفع ملفات فساد مهمة الى الادعاء العام تخص 6 وزارات وهيئتين، مؤكدة ضرورة تفعيل قانوني مكافحة الفساد ودعم هيئة النزاهة.

وقال عضو اللجنة عبد الأمير المياحي في تصريح صحفي تابعت

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