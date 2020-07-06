ديالى.. إصابات الكوادر الصحية بكورونا تتجاوز الـ 300 بينهم نحو 100 طبيب وصيدلي

2020/07/06 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى اعلنت دائرة صحة ديالى ، الاثنين (6 حزيران 2020)، بان اجمالي اصابات كواردها بفيروس كورونا تجاوزت حاجز الـ300 اصابة بينهم نحو 100 طبيب وصيدلي.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الإصابات المسجلة رسمياً في صفوف كوادر الصحة على مدار الاشهر الاربعة الماضية بفيروس كورونا تجاوزت الـ300 اصابة حتى الان بينهم، نحو 100 اصابة بين طبيب وصيدلي".واضاف العزاوي، أنه "رغم الإصابات الكبيرة في صفوف الكوادر الصحية إلا أن الوضع الوبائي تحت السيطرة والفرق المختصة تواصل عملها في مراكز الحجر والردهات الوبائية في تقديم كل أشكال العون والمساعدة للمصابين بفيروس كورونا"، لافتا الى ان "مراكز الحجر لم تصل الى مرحلة الامتلاء".واشار العزاوي إلى أن "العديد من المصابين بفيروس كورونا من الكوادر الصحية تماثلوا للشفاء وعادوا للعمل في الموسسة الصحية لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا".وكانت ديالى سجلت على مدار الاشهر الاربعة الماضية اكثر من 1685 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

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