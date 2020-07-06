القضاء ينشر اعترافات ثلاثة إرهابيين من عائلة واحدة شغلوا عدة مناصب في داعش

2020/07/06 | 12:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت محكمة تحقيق بعقوبة التابعة إلى محكمة استئناف ديالى، الاثنين (06 تموز 2020)، تفاصيل القبض على ...





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