الازمة النيابية: في حال تم التعايش مع “كورونا” سيتم رفع الحظر نهائيا

2020/07/06 | 12:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد خلية الازمة النيابية، الاثنين، ان العراق لم يصل الى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا.وقال عضو خلية الازمة النيابية النائب غايب العميري، إنه “لم نصل الى مرحلة التعايش مع كورونا، حيث مازالت الحكومة ملتزمة بتطبيق إجراءات الحظر الجزئي”، مشيرا الى أنه “في حال تم التعايش مع الفيروس سيتم رفع الحظر نهائيا”.وأضاف أن “الحظر […]

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