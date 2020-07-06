الحشد الشعبي يعلن ايجابيات عملية “ابطال العراق العسكرية”

2020/07/06 | 12:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن الحشد الشعبي ،اليوم الاثنين، عن ايجابيات عملية ابطال العراق العسكرية في قاطع محافظتي صلاح الدين وكركوك.وقال القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني، ان” من اهم نتائج عملية ابطال العراق العسكرية في قاطع محافظتي صلاح الدين وكركوك هي عدم تسجيل اي خروقات امنية على مدار 3 اسابيع متتالية والاجواء امنة ومستقرة ضمن […]

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