نائب تطالب بعدم قبول مرشحي (اقتصاديات الأحزاب) للمناصب المهمة

2020/07/06 | 12:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بعدم قبول مرشحي (اقتصاديات الأحزاب) للمناصب المهمة في الدولة ومن بينها منصب أمين بغداد، مبدية استغرابها من الإصرار على اختيار أمين للعاصمة غير مستقل وليس بغدادياً .وقالت نصيف اليوم :” يجب الحذر من ابتداع بدعة ترشيح أشخاص من اللجان الاقتصادية للأحزاب للمناصب الحكومية المهمة، وفي حال تمرير القضية […]

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