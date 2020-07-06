الكويت تعلن استئناف إنتاج النفط في حقول مشتركة مع السعودية

2020/07/06 | 12:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة النفط الكويتية، اليوم الاثنين، استئناف إنتاج الخام من حقلي الوفرة والخفجي النفطيين المشتركين مع السعودية.وقالت الوزارة الكويتية في تغريدة: “لأول مرة بعد توقف دام 5 سنوات تم عودة الإنتاج في عمليات الوفرة المشتركة في بداية يوليو 2020”.وأضافت “في الأول من يوليو 2020، تم استئناف الإنتاج في حقل الخفجي المشترك، وذلك […]

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