2020/07/06 | 12:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حيرة تعصف بمشروع تكسي بغداد وموظفيه فضلًا عن المسافرين العراقيين خصوصا مع قرب افتتاح الطيران بعد نحو 9 أيام فقط، وذلك بعد قرار وزارة النقل بفسخ العقد مع المشروع المسؤول عن نقل المسافرين من مطار بغداد إلى مختلف المناطق وبالعكس.وقال مستثمر مشروع تكسي بغداد عمار الحمداني في حديث لـ”يس عراق”، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تكسي بغداد “يتفاجئ” بفسخ عقده من قبل وزارة النقل دون إنذار مسبق وقبل أيام على عودة فتح الطيران!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تكسي بغداد “يتفاجئ” بفسخ عقده من قبل وزارة النقل دون إنذار مسبق وقبل أيام على عودة فتح الطيران!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).