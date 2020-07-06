2020/07/06 | 12:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن رئيس قسم الامان والسلامة البحرية بالدائرة العامة للموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر “حجت خسروي” عن تعرض زورق تجاري لحادث حريق في ميناء محمد عامري بمدينة تنكستان جنوب ايران.وقال خسروي في تصريح للصحفيين اليوم الاثنين، ان زورقا تجاريا تعرض صباح اليوم لحريق في ميناء محمد عامري في مدينة تنكستان.واضاف، انه وفور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيران تلتهم زورقا تجاريا في ميناء جنوب ايران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيران تلتهم زورقا تجاريا في ميناء جنوب ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).