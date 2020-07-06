"إنزل لــ قعر الحضيض واصعد لأعلى ترند"! .. مشاهد مخلة تتعدى التقاليد والقيم والدين

2020/07/06 | 12:38 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

انقلب مفهوم الشهرة من المعرفة والبصمة الخالصة، الفوائد والإنجازات إلى لمسات متعددة، تجمع بين ألوان مختلفة من هوامش الحياة وشؤونها، دون أن تحمل في ثناياها فائدة يستنسخها من يشاهدها أو يلتمس منها نفعاً.

والمشكلة أن بعض أهل الشهرة رغم سطحية ما اشتهروا به: أصبحوا هم القدوة للكثيرين م...

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