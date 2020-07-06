“علي بابا كلاود” تسعى نحو ريادة التكنولوجيا والذكاء الرقمي في العالم

2020/07/06 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلنت شركة التكنولوجيا والذكاء الرقمي العالمية “علي بابا كلاود”، ذراع الحوسبة السحابية في “مجموعة علي بابا”، أنها قدمت دعمها لنسبة كبيرة تبلغ 38%من شركات “فورتشن 500” خلال السنة المالية الماضية.وبالتوازي مع هذا الإنجاز، تخطط الشركة الرائدة بتزويد الخدمات السحابية لتسريع استراتيجيتها في ظل جهود العولمة، سعياً لتحقيق موقع الريادة في الذكاء الرقمي على مستوى […]

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