تخصيص مركز صحي في ناحية سفوان بالبصرة للكشف عن الاصابة بكورونا

2020/07/06 | 12:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الادارة المحلية في ناحية سفوان جنوب غربي البصرة عن تخصيص احد المراكز الصحية للكشف عن الاصابة بفيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمصابين.وقال مدير الناحية طالب الحصونة في تصريح صحفي ” ان قطاع الزبير للرعاية الصحية ،بالتنسيق مع الادارة المحلية ، قام بتخصيص وتهيئة مركز بنت الهدى الصحي للكشف عن المصابين بكورونا وتقديم الخدمات […]

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