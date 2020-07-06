آمال مغني التي من المؤكد أنها سلمت عليكم .. في طريقها للرحيل .. - حمدى عبد العزيز

2020/07/06 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز آمال مغني أو الزميله آمال أو (أم وحيد) ..



عرفتها وأنا شاب فرغ لتوه من مرحلة الصبا ، وانخرط في صفوف اليسار المصري ، وبعد أن أصبحت أحدد المترددين علي بيت الصديق والمعلم الرائع الجميل ثروت سرور ، وبحكم مهام وظروف نضالية عديدة بعضها كان علنياً واغلبها كان سرياً حتمته ظروف العمل السياسي السري في عهد السادات ، ولا وقت لسردها الآن ..



جمعني العيش والملح والسهر والتعب والفرح والحزن في مدينة دمنهور ، ......





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