الدولة المنتقصه/ وقفه اضطرارية/ 4 - عبدالامير الركابي

2020/07/06 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي "الدولة المنتقصة"/ وقفة اضطرارية/ 4عبدالاميرالركابي لن يكون متاحا للمتلقي على الاغلب،متابعة والتعرف على مانريد ايصاله بخصوص ثورة 1920، بينما نحن لم نوضح مصادر وخلفيات الفعل المجتمعي المقصود،الكامن وراءها، بنوعه، وطبيعته، واشكال تجليه، ومع اننا اردنا في الحلقة الثالثة المنصرمة، القاء شيء من الضوء على "طبيعة" الحكم والدولة كما نشات وتشكلت في التاريخ العراقي التحولي الازدواجي، الا اننا لم نتو ......





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