الجوع - مريم الحسن

2020/07/06 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_الحسن جالسةٌ وحدي في دارِيأُفرفطُ عناقيد الخيالِحُبيبات كلامٍأعصُرُ منها الشِعرَ خمراًأُسكرُ به واقعاً حاضرُهُ مفجوعْأُرممُّهُبخجلٍ بلاغياعتادَ المُشاكسةأعيدُ نحتهُ بأزاميل الكناية أو الاستعارةعلَّ المجاز يُواري عورةَ مخازيهأروّضُهُبحيلةِ التورية الكاذبةعلّني أُراوغ حاضراًدائم الفرار من غدهِ نحو ماضيه ......





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