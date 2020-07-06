القضاء ينشر اعترافات “خطيرة” حول اتفاق بين ضابط كبير و”داعش” للانسحاب من الموصل.. وجوانب من حادثة سبايكر

2020/07/06 | 12:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، اعترافات خطيرة لعنصر بتنظيم داعش، كشف عن اتفاق جرى بين ضابط برتبة عميد مع عناصر التنظيم لاعطاء اوامر لجنوده بالانسحاب، فيما كشف عن جوانب من حادثة سبايكر.وصدقت محكمة تحقيق بعقوبة التابعة الى محكمة استئناف ديالى اقوال ثلاثة متهمين من عائلة ‏واحدة كانت تعرف بانتمائها […]

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