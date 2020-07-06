الكعبي يطالب وزير الكهرباء للاسراع بحل ازمة انقطاع التيار بالمناطق السكنية والمستشفيات

2020/07/06 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادطالب حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وزارة الكهرباء للاسراع في حل ازمة استمرار الانقطاع المزمن والمتواصل للتيار الكهربائي في عموم مناطق بغداد والمحافظات بما فيها المستشفيات والمراكز الصحية، متسائلا في الوقت ذاته: كيف لابناء شعبنا العزيز الانتصار على وباء كورونا والالتزام بالحظر الصحي في ظل انقطاع متواصل للكهرباء وحجر عدد […]

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