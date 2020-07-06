عقدة التمسك بالمنصب

2020/07/06 | 12:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي علي “وقف النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي على المنبر يوماً فقال للناس: أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: لا.قال: مثل الضبع والضب والثعلب، فإن الضبع والثعلب أتيا الضب في...أكمل القراءة ←

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