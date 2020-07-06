أين تذهب ضريبة الاتصالات البالغة 20% ؟!

2020/07/06 | 12:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باسل عباس خضير الضرائب والرسوم هي من الأعراف التي تمارسها الدول والحكومات لأهداف عديدة بعضها اقتصادية وأخرى اجتماعية او سياسية او غيرها من الغايات ، وهناك شروطا عديدة لفرض الضرائب...أكمل القراءة ←

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