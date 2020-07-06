تحالف “ساقطون”

2020/07/06 | 12:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي هذه ليست المرة الاولى التي يعلن فيها عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، تحالفا جديدا على طريقة الوجبات السريعة او الجاهزة، اذ اعلن الثلاثاء الماضي تحالفا ضم 41 نائبا...أكمل القراءة ←

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