الفنان احسان دعدوش يغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية

2020/07/06 | 12:52 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأفاد مصدر طبي، الاثنين، بتحسن الحالية الصحية للفنان احسان دعدوش الذي يعاني من مرض فيروس كورونا.وقال المصدر، إن "الفنان احسان دعدوش غادر المستشفى التي كان يرقد بها جراء اصابته بفيروس كورونا".وأضاف، أن "ذلك جاء بعد استقرار حالته الصحية".

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