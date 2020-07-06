2020/07/06 | 12:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسهل دخول مستلزمات طبية واعادة اصدار ارسالية حديد مخالفة عبر مركز كمرك زرباطية الحدودي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 12:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسهل دخول مستلزمات طبية واعادة اصدار ارسالية حديد مخالفة عبر مركز كمرك زرباطية الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسهل دخول مستلزمات طبية واعادة اصدار ارسالية حديد مخالفة عبر مركز كمرك زرباطية الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).