2020/07/06 | 12:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهرو السليمانية يقتحمون مكتب برلمان كردستان (صور) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/06 | 12:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو السليمانية يقتحمون مكتب برلمان كردستان (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو السليمانية يقتحمون مكتب برلمان كردستان (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).