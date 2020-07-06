حفيد مفجر ثورة العشرين يدعو لتظاهرات حاشدة لاقالة حكومة الكاظمي

2020/07/06 | 13:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداددعا الشيخ آمر جياد شعلان ابو الجون حفيد قائد ومفجر ثورة العشرين، اليوم الاثنين، الى تظاهرات حاشدة قرب مقر رئاسة الوزراء يوم الأحد المقبل وذلك للمطالبة بإقالة الحكومة الحالية، مهددا بأنه لا تراجع عن تلك المطالب “حتى تزهق الأرواح”.وفيما يلي نص البيان:بسم الله الرحمن الرحيمكبر مقتا عند الله ان تقولوا مالاتفعلون .صدق الله […]

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