متحف اللوفر يعيد فتح أبوابه جزئياً للزوار بعد إغلاق دام نحو أربعة أشهر

2020/07/06 | 13:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاود متحف اللوفر في باريس فتح أبوابه الإثنين بقدرة استيعابية مخفضة واستمرار إغلاق ثلث قاعاته، بعدما أقفل مدة 16 أسبوعاً بسبب جائحة كوفيد-19.وقد خسر المتحف أكثر من 40 مليون يورو (45 مليون دولار) على صعيد مبيعات البطاقات، وقال رئيس المتحف ومديره جان لوك مارتينيز إن المتحف سيستمر في مواجهة صعوبات في السنوات المقبلة مع […]

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