الهجرة تؤكد سعيها لإعادة النازحين وتخصص سيارات نقل لهم

2020/07/06 | 13:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، عدم تسجيلها أي اصابة بفيروس كورونا بين في مخيمات النازحين، فيما اكدت سعيها لاعادة المهاجرين العراقيين في تركيا الى البلد.وقال وكيل الوزارة جاسم العطية لوكالة الانباء العراقية (واع)،اليوم الاثنين ان “خطط الوزارة ثابتة في اعادة النازحين الى مناطقهم، بالتنسيق مع الحكومات المحلية ، مؤكدا تخصيص سيارات …

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