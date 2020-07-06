تصديق اقوال 4 متهمين لقيامهم بخطف مواطن في البصرة

2020/07/06 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين (06 تموز 2020)، تصديق أقوال أربعة متهمين قاموا باختطاف مواطن في محافظة البصرة.

وقال المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محكمة تحقيق البصرة الثالثة الخاصة بخلية الصقور الاستخباراتية صدقت اقوال 4 متهمين لقيامهم بخطف احد المدنين في محافظة البصرة".

وأضاف، أن "المختطف تم تحريره بعد 24 ساعة على اختطافه واحتجازه في منطقة المطيحة في المحافظة"، لافتا إلى ان "المتهمين اعترفوا امام قاضي التحقيق بتفاصيل الحادثة".

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين (06 تموز 2020)، توقيف شخص تجاوز على الملاكات الطبية في مستشفى اليرموك في بغداد.

وقال القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محكمة تحقيق الكرخ في رئاسة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية اوق

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الاثنين (6 تموز 2020)، بأن طريقاً ستراتيجياً يربط المحافظة بالسليمانية اعيد فتحه بعد مرور 10 ايام على اغلاقه بسبب جائحة كورونا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طريق جلولاء

بغداد اليوم- بغداد

رأى محمد رضا ال حيدر ، رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد 5 تموز 2020، ان الفساد هو السبب الرئيس وراء سقوط مدينة الموصل بيد داعش، مشيرا الى ان توزيع المناصب العسكرية وفق اسس طائفية هو اساس خراب المؤسسة العسكرية في العراق.

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