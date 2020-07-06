رحلة استثنائية تنقل 110 من العراقيين العالقين في الإمارات بسبب قرارات الإغلاق

2020/07/06 | 13:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين (06 تموز 2020)، تسيير رحلة استثنائية لإجلاء 110 عراقيين عالقين في الإمارات بسبب إجراءات الحظر الشامل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "سفارة جمهوريّة العراق في أبو ظبي وبالتنسيق مع القنصلية العامة لجمهوريّة العراق في دبي، سيرت رحلة استثنائيّة".





وأضاف، أن "الرحلة على متنها (110) مُسافِرين مُتوجّهة إلى العراق بالتنسيق مع خليّة الأزمة ودائرة المراسم في مركز الوزارة لنقل عراقيّين كانوا عالقين في دولة الامارات العربية، بسبب إجراءات الحظر الشامل، وإغلاق المطارات في مُواجَهة فايروس كورونا المستجد".

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بغداد اليوم- بغداد

عقدت اللجنة الفنية لمتابعة فيروس كورونا في وزارة الداخلية، الاثنين (06 تموز 2020)، اجتماعا برئاسة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان، وأصدرت عدداً من القرارات بشأن المنبسين المصابين مع عوائلهم بالوباء.

وقالت اللجن

بغداد اليوم- بغداد

كشفت محكمة تحقيق بعقوبة التابعة إلى محكمة استئناف ديالى، الاثنين (06 تموز 2020)، تفاصيل القبض على على ثلاثة إرهابيين من عائلة واحدة، فيما تحدثت العائلة عن مسيرتها في تنظيم داعش.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد ال

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاثنين (06 تموز 2020)، رفد طيران الجيش والقوة الجوية بأربعة ملايين لتر من وقود الطائرات.

وقال مدير عام الشركة، حسين طالب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم تخصيص (٤) ملايين لتر من م

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