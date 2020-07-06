شركة ايرانية تنتج وتصدر ضمادات شبيهة ببشرة الإنسان

2020/07/06 | 13:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نجحت شركة معرفية ايرانية في توطين إنتاج ضمادات جروح تماثل بشرة الإنسان بسعر زهيد يقل عشرين ضعفا عن نظيره الاجنبي وتصديره الى بلدان عديدة.ويمكن أن يصاب بعض المرضى ، مثل مرضى السكري ، أو الاصابة بحروق ، أو الحروب وحوادث المرور ، والتي لا يمكن علاجها بالضمادات العادية حيث تكون حالات الجروح لهؤلاء […]

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