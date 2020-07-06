فيروس كورونا يصيب حكماً عراقياً دولياً

2020/07/06 | 13:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أصيب الحكم الدولي العراقي حسين تركي، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وقال مصدر مقرب من تركي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الحكم الدولي العراقي حسين تركي، أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19”.وأوضح أن “الحكم ظهرت عليه الأعراض السريرية للفيروس واجرى الفحوصات الطبية خلال اليومين الماضيين، لتؤكد اصابته بالفيروس وهو الان يخضع للحجر الصحي […]

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