2020/07/06 | 13:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الكرواتي المحافظ أندريه بلينكوفيتش أنّ حزبه “الاتحاد الديموقراطي الكرواتي” حقّق “انتصاراً كبيراً” في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد على منافسيه الرئيسيين المنضوين في تحالف يسار الوسط.وقال بلينكوفيتش مخاطباً أنصاره إنّ “هذه النتيجة التي أحرزها الاتّحاد الديموقراطي الكرواتي لا تشكّل انتصاراً كبيراً فقط بل هي انتصار مُلزم لنا”.وأضاف “خلفنا عهد كان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء كرواتيا يعلن “نصراً كبيراً” في الانتخابات التشريعية في بلاده) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء كرواتيا يعلن “نصراً كبيراً” في الانتخابات التشريعية في بلاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).