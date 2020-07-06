تظاهرة جديدة تخص صرف الرواتب لموظفين في السليمانية

2020/07/06 | 13:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تجددت الإثنين، التظاهرات المطالبة بصرف رواتب الموظفين في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن التظاهرة نظمها منتسبو وملاكات المرور والمعلمين في السلیمانیة ضد تأخر صرف الرواتبهم، وعدم تقلیلها.

وكانت السليمانية وبعض مدن اقليم كوردستان قد شهدت في الآونة الاخيرة احتجاجات على تأخير الرواتب بخاصة بعد قرار الحكومة بإجراء استقطاع في الرواتب المقبلة بشكل مؤقت بسبب الأزمة المالية

وكان المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، قد نفى اول من امس السبت، وجود اي تأجيل لتوزيع الرواتب في الاقليم بأي شكل من الأشكال، لافتا الى ان عملية التوزيع مستمرة وفقا للجدول المعلن.

وقال عادل ان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم ستستمر في توزيع رواتب جميع الوزارات والدوائر والهيئات غير المرتبطة بوزارة وفقا للجداول التي تعلن عنها، لافتا الى ان عملية التوزيع ستنتهي في 15 من شهر تموز الجاري.

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