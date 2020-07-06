الأزمة النيابية تحدد مرحلة الانتقال لرفع الحظر بشكل كامل

2020/07/06 | 13:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبر خلية الازمة النيابية، اليوم الاثنين، ان العراق لم يصل الى مرحلة التعايش مع فيروس كورونا فيما بين انه في حال دخلنا مرحلة التعايش سيتم رفع الحظر نهائيًا.وقال عضو خلية الازمة النيابية النائب غايب العميري في تصريحات صحفية، إنه “لم نصل الى مرحلة التعايش مع كورونا، حيث مازالت الحكومة ملتزمة بتطبيق […]

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