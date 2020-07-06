( أنا ديفيد) فيلم يرصد رحلة روحية واستكشافية للصبي ديفيد - علي المسعود

2020/07/06 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود Film- I Am David رواية (شمال الى الحرية) أو"انا ديفيد" للصحفية وكاتبة الاطفال ( آن هولم) – والتي صدرت في باللغة الدنماركية عام 1963 وترجمت الى عدة لغات منها الانكليزية والفرنسية والالمانية وكذالك السويدية والنرويجية .



وفازت الرواية بجائزة أفضل كتاب إسكندنافي للأطفال لعام 1963 .



تحولت الى فيلم سينمائي ، وأنتج في عام 2003 وقام بإخراجه المخرج الامريكي "بول فيغ"، تدور أحداث الفيلم حول صبي ي ......





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