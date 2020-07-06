الكتابة الإلكترونية – ثورة في عصر المعرفة الموسوعية - ملهم الملائكة

2020/07/06 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ملهم_الملائكة الكتابة الإلكترونية ليست نوعاً آخر من الكتابة، بل نافذة معرفية أخرى بعيدة تماماً عن الكتابة على جدران الكهوف والبردي والرقم الطينية والأنسجة والأقمشة وصولاً إلى الكتابة على الورق التي تعلمها الإنسان وطوّرها عبر القرون حتى ابتكر غوتنبيرغ الألماني الطباعة، فأحدث ثورة في عالم الكتابة، وباتت في متناول الملايين عبر نسخ الكتب وتكثيرها.



الكتابة الرقمية ثورة أخرى أكبر بكثير من الطباعة.بدلاً من الو ......





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